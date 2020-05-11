Десять человек погибли на пожаре в хосписе в Красногорске

Десять пациентов погибли при пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Данные подтвердили в региональном МЧС.
Все погибшие отравились продуктами горения. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Известно, что возгорание изначально произошло на втором этаже здания,
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность водонагревателя в душевой.
На момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из которых — персонал. Пожарные сумели спасти 10 человек, 17 вышли из здания сами. Сейчас в помещении хосписа никого нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пансионат-хоспис для пожилых людей «Второй дом» горит в подмосковном Красногорске. Внутри здания остаются 18 лежачих пациентов.
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