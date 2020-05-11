Дело возбуждено по факту пожара в хосписе для престарелых в Красногорске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в хосписе для престарелых в Красногорске, в котором погибли девять человек.

По сообщению ГСУ СК РФ по Московской области, дело было возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает ТАСС.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Вышившие пожилые люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной пожара в хосписе на территории подмосковного Красногорска могла стать неисправность электрической проводки.