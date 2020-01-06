Полиция Севастополя начала расследование по факту нанесения увечий несовершеннолетнему ребёнку.
Инцидент произошёл в новогодние праздники. Семья пригласила для выступления актёра в костюме Деда Мороза, который умеет показывать фокусы. Во время шоу он поставил на голову ребёнку стакан с кипятком, однако тот опрокинулся и содержимое оказалось на лице у ребёнка. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего. Также выясняется степень причинённых повреждений,
Ранее NEWS.ru сообщал о другом инциденте в Санкт-Петербурге. Тогда пьяный подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в «Деда Мороза» и сломал челюсть «Снегурочке».
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