https://static.news.ru/photo/b8be0d30-3183-11ea-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция Севастополя начала расследование по факту нанесения увечий несовершеннолетнему ребёнку.

Инцидент произошёл в новогодние праздники. Семья пригласила для выступления актёра в костюме Деда Мороза, который умеет показывать фокусы. Во время шоу он поставил на голову ребёнку стакан с кипятком, однако тот опрокинулся и содержимое оказалось на лице у ребёнка. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего. Также выясняется степень причинённых повреждений, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал о другом инциденте в Санкт-Петербурге. Тогда пьяный подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в «Деда Мороза» и сломал челюсть «Снегурочке».