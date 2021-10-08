Число жертв ДТП с автомобилем Собчак возросло до двух

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По факту крушения в Татарстане самолёта Let L-410 Turbolet в 384-м военном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На месте происшествия работают следователи-криминалисты, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время изымается предполётная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельство произошедшего, — говорится на сайте СКР. По данным следствия, в ходе полёта...