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Число жертв ДТП с автомобилем Собчак возросло до двух

14:18, 10 октября 2021
Число жертв ДТП с автомобилем Собчак возросло до двух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Второй пассажир Volkswagen, столкнувшегося с Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, умер в больнице. По факту аварии заведено уголовное дело. МВД намерено установить все обстоятельства аварии, в том числе, почему телеведущая вместе с охраной покинули место происшествия, сообщает «Интерфакс».

Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжёлом состоянии, - сообщил источник агентства.

По его словам, вечером 9 октября на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes S500, пассажиркой которого была Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. После этого машину отбросило в микроавтобус.  

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края. 

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской дороге Адлер - Альпика Сервис, между Mercedes и Volkswagen, - говорится в сообщении ведомства.

Собчак в аварии не пострадала. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.

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