Число жертв ДТП с автомобилем Собчак возросло до двух
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:18, 10 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Второй пассажир Volkswagen, столкнувшегося с Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, умер в больнице. По факту аварии заведено уголовное дело. МВД намерено установить все обстоятельства аварии, в том числе, почему телеведущая вместе с охраной покинули место происшествия, сообщает «Интерфакс».
Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжёлом состоянии, - сообщил источник агентства.
По его словам, вечером 9 октября на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Ранее сообщалось, что водитель Mercedes S500, пассажиркой которого была Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. После этого машину отбросило в микроавтобус.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской дороге Адлер - Альпика Сервис, между Mercedes и Volkswagen, - говорится в сообщении ведомства.
Собчак в аварии не пострадала. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.