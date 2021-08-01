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Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии

05:21, 02 августа 2021
Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
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Частный вертолёт рухнул в отдалённой части на севере американского штата Калифорния, погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал CBS13.

Офис шерифа округа Колуза уточнил, что вертолёт разбился днём 1 августа по местному времени. Четыре тела на месте крушения обнаружил сотрудник экстренной службы.

Расследованием происшествия займутся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Авиарегулятор пояснил телеканалу Fox 40, что разбился вертолёт модели Robinson R66.

Ранее стало известно, что в горах Бурятии обнаружены останки членов экипажа и пассажиров Ан-2. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз. Борт потерпел крушение летом 2020 года. 24 июля следователям поступило сообщение от туристов об обнаружении обломков самолёта.

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