Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии

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Инспектор Росрыбыловства стал фигурантом уголовного дела за вымогательство взятки на Камчатке. Служащий требовал у представителей коренной общины сто килограммов красной икры, действовал он через посредника, сообщает региональное СУ СКР.

За икру инспектор обещал покровительство общине. До этого он во время проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе выявил нарушения при добыче рыбы. Но протокол представитель...