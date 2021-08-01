Четыре человека погибли при крушении вертолёта в Калифорнии

Частный вертолёт рухнул в отдалённой части на севере американского штата Калифорния, погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал CBS13.
Офис шерифа округа Колуза
Расследованием происшествия займутся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Авиарегулятор
Ранее стало известно, что в горах Бурятии обнаружены останки членов экипажа и пассажиров Ан-2. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз. Борт потерпел крушение летом 2020 года. 24 июля следователям поступило сообщение от туристов об обнаружении обломков самолёта.