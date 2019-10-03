https://static.news.ru/photo/90c7eafa-e672-11e9-9575-fa163e074e61_660.jpg Ан-12 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту на территории украинского города Львов. В настоящее время причиной произошедшего называют закончившееся горючее.

По предварительным данным, в результате аварийной посадки погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

На данный момент спасатели проводят эвакуацию экипажа с воздушного судна. Изначально на борту находились семь человек.

После произошедшего аэропорт во Львове будет закрыт как минимум на час, передаёт сайт телеканала РЕН ТВ.

Как ранее писал News.ru, командира SSJ 100 Дениса Евдокимова обвиняют в гибели 41 человека. Лайнер загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. Всего на борту, кроме пяти членов экипажа, находились 73 пассажира.