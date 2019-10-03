Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту на территории украинского города Львов. В настоящее время причиной произошедшего называют закончившееся горючее.
По предварительным данным, в результате аварийной посадки погибли четыре человека,
На данный момент спасатели проводят эвакуацию экипажа с воздушного судна. Изначально на борту находились семь человек.
После произошедшего аэропорт во Львове будет закрыт как минимум на час,
Как ранее писал News.ru, командира SSJ 100 Дениса Евдокимова обвиняют в гибели 41 человека. Лайнер загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. Всего на борту, кроме пяти членов экипажа, находились 73 пассажира.
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