Четверо мужчин пропали в Авачинской бухте на Камчатке

https://static.news.ru/photo/936d7732-add4-11ea-a871-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Катер, на котором должны были находиться четыре человека, обнаружен в Авачинской бухте перевёрнутым в 40 километрах от берега.

По данным МЧС, в ночь на 14 июня маломерный катер и его экипаж доставляли груз из Петропавловска-Камчатского к другому судну, однако мужчин на борту нет.

Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали, — говорится в сообщении ведомства.

К поискам привлечён буксир «Капитан Мишин», также на место происшествия выехала следственная группа. Кроме того, мобилизован спасательный катер «БЛ-820» со спасателями и сотрудниками морспасслужбы.

Корабль, на который предстояло доставить груз, транспортирует катер к берегу, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал NEWS.ru ранее, в Вологодской области были обнаружены тела рыбаков, пропавших полтора месяца назад. Последний раз пятерых рыбаков видели 12 апреля, когда они выходили на моторной лодке в Белое озеро во время сильного ветра.