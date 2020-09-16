Челябинская прокуратура оценит действия сотрудников СИЗО, где умер Тесак

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Прокуратура организовала проверку в СИЗО-3 Челябинска, где был найден мёртвым осуждённый ультраправый активист Максим Марцинкевич (Тесак). По предварительной версии, он покончил с собой.

Руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей, — говорится в сообщении надзорного органа региона.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту управлением СКР.

В челябинский изолятор осуждённый был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту, писал NEWS.ru