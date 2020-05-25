Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/03881598-9ec8-11ea-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об ухудшении зрения. Это произошло с ним после того, как он переболел коронавирусом.

Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, — цитирует его телеканал Sky News.

Джонсон вернулся в лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит 26 апреля. Он незамедлительно приступил к работе после выписки.

NEWS.ru информировал ранее, что Великобритания планирует ослабить карантин. Новые послабления вступят в силу с 1 июня.