Боеприпасы взрываются на бывшем арсенале в Удмуртии, где загорелась трава

https://static.news.ru/photo/8e97a134-9203-11ea-b60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/syurin81

Взрывы боеприпасов слышны на техтерритории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво, где загорелась сухая трава.

По словам главы Малопургинского района Сергея Юрина, взрываются малоколиберные боеприпасы, которые разбросаны по участку.

Площадь пока полторы тысячи квадратных метров, но ветер, идёт распространение, — отметил он.

Юрин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, так как территория опахана. Ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для жилья и экономики. На место прибыли оперативные службы.

Глава района добавил, что возгорания на территории периодически происходят из-за деятельности так называемых чёрных копателей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году на территории военной базы в Пугачёво уже горела сухая трава, из-за чего начался крупный пожар площадью в 300 гектаров. Тогда из посёлка эвакуировали две тысячи человек.