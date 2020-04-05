Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подольске

https://static.news.ru/photo/52981f0c-68a4-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный российский блогер Павел Петель разбился на машине в Подмосковье.

Стало известно, что авария произошла в субботу, 4 апреля, на Симферопольском шоссе. Mercedes, в котором находился Петель, на скорости около 200 км/ч врезался в стоящую на автозаправке фуру. Блогер и ещё два человека погибли на месте, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что Петель возвращался из миграционного центра, куда ездил подавать документы для получения патента на работу, так как он являлся гражданином Украины.

Павел Петель известен своими экстравагантными образами, в которых он рассказывал подписчикам о моде и дизайне.

Как писал NEWS.ru ранее, российский бизнесмен, бывший муж певицы Милены Дейнеги Евгений Самусенко погиб в Москве. Его тело обнаружили в центре столицы, под окнами многоэтажного дома, где он жил.