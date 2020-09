Бездомный спустил с рельсов поезд в метро Нью-Йорка

Крушение в метро произошло в районе Челси с поездом А, которые следует на север. Передние колёса состава сошли с рельсов, когда поезд въехал на станцию ​​и ударился о брошенную металлическую пластину. Полиция допрашивает человека, который, по предварительным данным, бросал железные обломки на пути, передаёт ABC7NY.

Breaking: A subway train derailed in the Chelsea area of Manhattan, New York, after a person threw an object on the tracks. The person is in custody. pic.twitter.com/3BI6WwXEwS