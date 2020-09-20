Бездомный спустил с рельсов поезд в метро Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/b34e9b62-fba4-11ea-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Названы причины аварии, произошедшей 20 сентября в подземке Нью-Йорка (США). Оказалось, что виновником инцидента стал бродяга.

Крушение в метро произошло в районе Челси с поездом А, которые следует на север. Передние колёса состава сошли с рельсов, когда поезд въехал на станцию ​​и ударился о брошенную металлическую пластину. Полиция допрашивает человека, который, по предварительным данным, бросал железные обломки на пути, передаёт ABC7NY.

Breaking: A subway train derailed in the Chelsea area of Manhattan, New York, after a person threw an object on the tracks. The person is in custody. pic.twitter.com/3BI6WwXEwS — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 20, 2020

По информации властей, задержанный — 30-летний мужчина без определённого места жительства. Есть очевидцы того, как он бросал металл на рельсы.

Были эвакуированы 135 пассажиров состава, трое из них получили лёгкие травмы.

Есть серьёзные повреждения самого вагона, — добавил представитель метрополитена Франк Ежицки.

Как писал NEWS.ru ранее, в Испании поезд сошёл с рельсов по пути из Вальядолида в Мадрид. Причиной послужили проливные дожди.