В Самаре храбрая сотрудница пекарни отбилась от преступника, который пытался забрать деньги из кассы.
На видео, появившемся в Сети, видно, как злоумышленник перелезает за прилавок и, достав молоток, принимается взламывать кассу. Ударив по кассовому аппарату несколько раз, преступник понял, что открыть его не удастся и попытался отобрать у продавщицы ключ.
Женщине пришлось уступить натиску грабителя, но потом она взяла себя в руки и начала бить злоумышленника по голове. Это не остановило мужчину, и он всё-таки добрался до денег. Продавщица подняла шум, на который прибежал очевидец и прогнал бандита, информирует Mash.
Удалось ли ему украсть деньги — неизвестно. Злоумышленника сейчас разыскивают полицейские.
Как писал NEWS.ru, из психбольницы Читы снова сбежали преступники. Они находятся на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения.
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