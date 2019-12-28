https://static.news.ru/photo/af293290-296d-11ea-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре храбрая сотрудница пекарни отбилась от преступника, который пытался забрать деньги из кассы.

На видео, появившемся в Сети, видно, как злоумышленник перелезает за прилавок и, достав молоток, принимается взламывать кассу. Ударив по кассовому аппарату несколько раз, преступник понял, что открыть его не удастся и попытался отобрать у продавщицы ключ.

Женщине пришлось уступить натиску грабителя, но потом она взяла себя в руки и начала бить злоумышленника по голове. Это не остановило мужчину, и он всё-таки добрался до денег. Продавщица подняла шум, на который прибежал очевидец и прогнал бандита, информирует Mash.

Удалось ли ему украсть деньги — неизвестно. Злоумышленника сейчас разыскивают полицейские.

Как писал NEWS.ru, из психбольницы Читы снова сбежали преступники. Они находятся на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения.