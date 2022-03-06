Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтяной базе на территории Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в Луганской Народной Республике прогремел мощный взрыв, в результате которого загорелась нефтебаза. Сообщается, что силовые структуры Украины произвели удар из ракетного комплекса «Точка-У».

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в данный момент происходит сбор информации о жертвах среди мирного населения.

Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц, — сказано в сообщении.

Напомним, что в Луганске мощный взрыв прогремел на нефтебазе утром, примерно в 06:55 мск. На опубликованных в соцсетях видео видны его последствия. Не исключается диверсия.

Ранее несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя 5 марта. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что боевики нацбaтальона «Азов» (запрещён в России) взорвали жилой дом в Мариуполе. Националисты привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилась информация о предоставлении для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров. По словам Пушилина, под завалами находится около 200 человек, большая часть из которых — женщины и дети.

4 марта несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка. По предварительной информации, есть пострадавшие. Отмечается, что обстрелы были совершены с украинской стороны.