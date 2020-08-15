https://static.news.ru/photo/a9167388-df00-11ea-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус загорелся в центре Пензы (РФ). ЧП произошло 15 августа. Транспортное средство имеет большую вместимость. По предварительным данным, местом инцидента стала площадь Ленина.

Загорелся автобус. Всё хорошо, обошлось. Водитель потушил, все живы. Площадь Ленина. Время 14:30, — цитирует автора поста в социальной сети «ВКонтакте» портал Penzainform.

По данным регионального МЧС, автобус № 54 вспыхнул на улице Кирова, что напротив площади Ленина из-за возгорания технологического отсека. На месте ЧП прибыли 2 пожарных расчёта — 10 человек. Однако с огнём удалось справиться ещё до их приезда. Погибших и пострадавших нет.

Накануне в Москве произошёл пожар на крыше жилого дома. Площадь пламя охватило площадь в 50 кв. м. Место инцидента — дом 36 по улице Октябрьская, на северо-востоке столицы. В здании располагается отдел по Северо-Восточному округу УФСБ по Москве и Московской области. Сейчас возгорание потушено, данных о пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru ранее, пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самарской области.

До этого спасатели сообщали, что пожар произошёл в Самаре на улице Железноводская. Сначала его площадь составляла 250 кв. м, но потом увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров, а огонь распространился уже на 10 жилых зданий.