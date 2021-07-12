Автобус с пассажирами вспыхнул на дороге в Москве

В Москве загорелся автобус с пассажирами. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, водитель успел эвакуировать людей, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошёл во время движения транспортного средства по улице Митинской, рядом с домом № 14. Огонь был такой силы, что дым от него заметили даже в подмосковном Красногорске. На кадрах видно, как автобус полностью охвачен огнём, а рядом находится пожарная машина.

О причинах возгорания не сообщается. Известно, что перед выходом на линию транспорт прошёл технический осмотр и был полностью исправен.

Ранее близ Армавира в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По имеющимся данным, микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань и столкнулся с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.