16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Автобус с пассажирами вспыхнул на дороге в Москве

16:58, 12 июля 2021
Фото: transport_moscow/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве загорелся автобус с пассажирами. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, водитель успел эвакуировать людей, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошёл во время движения транспортного средства по улице Митинской, рядом с домом № 14. Огонь был такой силы, что дым от него заметили даже в подмосковном Красногорске. На кадрах видно, как автобус полностью охвачен огнём, а рядом находится пожарная машина.

О причинах возгорания не сообщается. Известно, что перед выходом на линию транспорт прошёл технический осмотр и был полностью исправен.

Ранее близ Армавира в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. По имеющимся данным, микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань и столкнулся с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео