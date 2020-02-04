https://static.news.ru/photo/12320c94-474c-11ea-813d-fa163e074e61_660.jpg Олег Зубков Фото: zubkov1968/vk.com

Владелец крупнейшего в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков отказался от пищи в симферопольском СИЗО.

Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольем свет, почему идет отказ от пищи: может, ради здоровья, может, еще ради чего-то, — рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина журналистам «Интерфакс».

По её словам, Зубков находился в изоляторе временного содержания, а 3 февраля его перевели в СИЗО Симферополя.

Зубков пребывает под стражей по решению Белогорского суда Крыма из-за того, что проигнорировал заседание суда 20 января по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Он будет находиться под арестом два месяца — до 3 апреля.

Представители парка заявили, что в день заседания суда предприниматель находился в Москве на заседании Минэкономразвития. Адвокат Зубкова отмечал, что не получил извещение о заседании суда.

Ранее NEWS.ru писал, как директор парка Олег Зубков рассказал о разноцветных львятах, который появились в «Тайгане».