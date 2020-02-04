Владелец крупнейшего в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков отказался от пищи в симферопольском СИЗО.
Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольем свет, почему идет отказ от пищи: может, ради здоровья, может, еще ради чего-то, — рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина журналистам «Интерфакс».
По её словам, Зубков находился в изоляторе временного содержания, а 3 февраля его перевели в СИЗО Симферополя.
Зубков пребывает под стражей по решению Белогорского суда Крыма из-за того, что проигнорировал заседание суда 20 января по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Он будет находиться под арестом два месяца — до 3 апреля.
Представители парка заявили, что в день заседания суда предприниматель находился в Москве на заседании Минэкономразвития. Адвокат Зубкова отмечал, что не получил извещение о заседании суда.
Ранее NEWS.ru писал, как директор парка Олег Зубков рассказал о разноцветных львятах, который появились в «Тайгане».