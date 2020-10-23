Арестован директор космического центра «Восточный»

https://static.news.ru/photo/637a2b0e-15aa-11eb-bf0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков взят под стражу. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что Бобков, по мнению следователей, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Он предложил совершить служебный подлог. Взамен Фоминцеву было обещано трудоустройство его и супруги на предприятие «Восточного» с окладом по 500 тысяч рублей.

Главному инспектору предлагалось подписать документы о готовности трёх водозаборных сооружений для «Восточного», которые были не достроены. Фоминцев согласился и вносил в акты проверок ложные сведения. Его арестовали летом, а 22 октября предъявлено обвинение и Бобкову. По решению суда он отправлен в СИЗО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на завершение работ по строительству инфраструктуры космодрома Восточный для запуска ракет «Ангара» потребуется ещё два года сверх запланированного. Отмечается, что после первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированного на 2023 год, работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года.