Аноним «заминировал» все самолёты в аэропорту Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/a6bea786-742a-11ea-b519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Неизвестный отправил в петербургский аэропорт Пулково сообщение о том, что все авиалайнеры в нём находятся под угрозой взрыва. Оно поступило в администрацию воздушной гавани.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят проверку, сообщил источник в экстренных службах.

В анонимном сообщении содержалась информация о том, что все воздушные суда, находящиеся на перроне аэропорта, заминированы. Проверки начались сразу, — сказал собеседник ТАСС.

Пока что, по словам инсайдера, никаких опасных предметов не найдено. При этом проверка не привела к серьёзным задержкам рейсов, но из нескольких бортов, готовых к взлёту, пришлось высадить всех пассажиров, отметил источник.

Предупреждения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестные сообщили о бомбах в самолётах в Шереметьево.