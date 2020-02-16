В числе пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в храме Москвы оказался алтарник. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
При нападении пострадал алтарник, самого нападавшего задержали шесть прихожан, —
сообщилисточник ТАСС.
По словам собеседника агентства, напавший, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Известно, что он приехал в Москву из Липецкой области.
Нападение произошло 16 февраля днём. В результате инцидента пострадали двое. В настоящее время злоумышленник уже задержан. Им оказался 26-летний Ефимов Е., писал NEWS.ru.
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