Власти запретили отдыхающим купаться в районе, где произошла атака. Предположительно, температура воды в этом месте сейчас холоднее обычного, что может привлечь акул в период размножения.
Нападения акул на людей на Сейшелах редки. Последнее произошло в 2011 году, также у острова Праслен, и привело к гибели туристов из Великобритании и Франции.
Ранее в Индийском океане близ острова Реюньон была выловлена тигровая акула, в желудке которой нашли человеческие останки. Их опознали по цепочке. Принадлежность останков подтвердят с помощью ДНК-экспертизы. По предварительной версии, внутри акулы был найден пропавший в начале декабря 70-летний каякер, писал NEWS.ru.