https://static.news.ru/photo/a4e0b1f2-2ae7-11ea-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Dirscherl/imageBROKER.com/Global Look Press

45-летняя туристка из Франции серьёзно пострадала в результате нападения акулы в Индийском океане. Инцидент произошёл у острова Праслен, который входит в Сейшельский архипелаг.

Посол Франции Доминик Мас уточнил, что женщина перенесла операцию, и её жизни ничего не угрожает, сообщает France Presse.

Une touriste française gravement blessée par un requin aux Seychelles https://t.co/6zA8kgRzNb pic.twitter.com/LJO8w265Kp — franceinfo (@franceinfo) December 30, 2019

Власти запретили отдыхающим купаться в районе, где произошла атака. Предположительно, температура воды в этом месте сейчас холоднее обычного, что может привлечь акул в период размножения.

Нападения акул на людей на Сейшелах редки. Последнее произошло в 2011 году, также у острова Праслен, и привело к гибели туристов из Великобритании и Франции.

Ранее в Индийском океане близ острова Реюньон была выловлена тигровая акула, в желудке которой нашли человеческие останки. Их опознали по цепочке. Принадлежность останков подтвердят с помощью ДНК-экспертизы. По предварительной версии, внутри акулы был найден пропавший в начале декабря 70-летний каякер, писал NEWS.ru.