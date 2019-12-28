https://static.news.ru/photo/04d2b0dc-2968-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press

70-летний каякер пропал 12 декабря, не вернувшись из поездки к лагуне Эрмитаж близ острова Реюньон в Индийском океане. Супруга мужчины обратилась в экстренные службы, несколько дней его искали, однако операция не дала результатов: каяк обнаружили на одном из пляжей, а самого пропавшего так и не нашли.

Спустя две недели после его исчезновения была поймана тигровая акула, в желудке которой при вскрытии обнаружили человеческие останки. По предварительной информации, они принадлежат каякеру — родственники мужчины опознали цепочку, которая была найдена внутри хрящевой рыбы. Принадлежность останков подтвердят с помощью ДНК-экспертизы, отмечает France TV Info.

La Réunion : des restes humains retrouvés dans l’estomac d’un requin-tigre https://t.co/zsLTqsfc5M pic.twitter.com/RDMnBUL3wx — Sud Ouest (@sudouest) December 27, 2019

Ранее в ноябре во время купания у берегов Реюньона пропал 44-летний турист из Шотландии. Путешественника искали в море с вертолёта, а также с помощью поисковых собак на суше, однако обнаружить его не удалось. Спустя несколько дней была убита тигровая акула, представлявшая опасность для отдыхающих. В её желудке была найдена человеческая рука с кольцом на пальце. Жена пропавшего шотландца опознала её, писал NEWS.ru.