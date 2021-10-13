Адвоката-трансгендера подозревают в нападении на мужчину в Подмосковье
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:07, 13 октября 2021
Фото: YouTube
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Адвоката Марию Баст подозревают в нападении с ножом на человека. Инцидент произошёл в подмосковном Домодедово. В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, конфликт произошёл в конце сентября. Мария Баст напала с ножом на молодого человека, который, предположительно, громко слушал музыку.
По данному факту возбуждено уголовное дело, оно расследуется следственными органами в связи с тем, что адвокаты являются спецсубъектами, — сообщил собеседник агентства.
Мария Баст является первым в России адвокатом-трансгендером, ранее была известна под именем Евгений Архипов. В 2015 году Баст защищала интересы оппозиционного депутата Ильи Пономарёва, обвиняемого в хищении 22 миллионов рублей у фонда «Сколково». Также известно, что Евгений Архипов был главой националистического объединения «Соборная Украина».