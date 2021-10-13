Адвоката-трансгендера подозревают в нападении на мужчину в Подмосковье

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Замешанная в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом известная телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале опубликовала скрин переписки со своими помощниками. Она уверяет, что «лично контролировала вызов скорой, даже несмотря на шум в голове».

Она отметила, что в рабочем чате коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию. Он не знает этот город и где именно находится попавшая в аварию машина. Вызов скорой...