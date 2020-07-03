Адвокат семьи Захарова ответил на заявление о невиновности Ефремова

https://static.news.ru/photo/93f092fc-bd24-11ea-ac57-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ерфемова адвокат Александр Добровинский прокомментировал высказывание адвоката артиста о его невиновности. Ранее Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов отказался признать вину в ДТП. По его словам, прежние намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».

Что значит могла участвовать в аварии? В этой машине был Ефремов или нет? Суд, наверное, будет разбираться. Если мы говорим об экспертизе, которая была сделана, то автомобиль гражданина Ефремова остаётся в порядке. Управлялся ли этот автомобиль марсианами, а гражданина Ефремова там не было, я не знаю, — пояснил он в интервью «ПолитЭксперту».

По его словам, окончательное решение об этом примет суд. Однако юрист подчеркнул, что до начала судебного разбирательства пройдёт немало времени.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если её примут. Однако их представитель сообщил, что родственники отказались от денежной компенсации. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о четвёртом потерпевшем в громком деле. Им стал сын погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и его гражданской супруги Валерий. Потерпевшими по делу уже проходят брат покойного, его жена и старший сын.