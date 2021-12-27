«Адекватный человек»: знакомый о вероятном убийце жены и детей в Канске

Вероятный убийца жены и двоих детей семи и 11 лет Николай Куропаткин не производил впечатления неадекватного человека, рассказал NEWS.ru знакомый покойного, у которого тот заказывал «машинку для измельчения трав». По предварительным данным, Куропаткин убил супругу и детей, его тело также нашли на месте ЧП в Канске (Красноярский край).

Николай Викторович был моим клиентом. Он заказывал машинку для измельчения трав. Насколько я знаю, он выращивал табак в саду или где-то ещё. <...> Заказывал летом, приобрёл по переписке, созванивались. По общению — адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек, — подчеркнул собеседник.

После происшествия в Канске было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и малолетнего. По информации регионального СК РФ, в квартире обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери. Между отцом и матерью шёл бракоразводный процесс.

Ранее сообщалось, что в стрелковом центре в Томске обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями. По имеющимся данным, посетитель во время стрельбы по мишеням неожиданно направил оружие в сторону инструктора и выстрелил, он от ран скончался на месте. После стрелявший покончил с собой.