18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Происшествия

«112»: сын вице-президента группы компаний «Ташир» сбил девушку на самокате

15:11, 25 апреля 2022
«112»: сын вице-президента группы компаний «Ташир» сбил девушку на самокате Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сын вице-президента промышленно-строительной группы компаний «Ташир» Эдгар Эвоян за рулём автомобиля Lamborghini сбил девушку на электросамокате, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, ДТП произошло на Пресненской набережной в Москве. 

28-летний Эдгар совершил наезд на 19-летнюю Анжелику Абденову, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на зелёный сигнал светофора. Девушка получила переломы, ушибы и ссадины, её доставили в больницу, о её состоянии не сообщается.

Самого Эдгара Эвояна задержали на 48 часов до суда.

Ранее автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео