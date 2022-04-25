«112»: сын вице-президента группы компаний «Ташир» сбил девушку на самокате

Сын вице-президента промышленно-строительной группы компаний «Ташир» Эдгар Эвоян за рулём автомобиля Lamborghini сбил девушку на электросамокате, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, ДТП произошло на Пресненской набережной в Москве.

28-летний Эдгар совершил наезд на 19-летнюю Анжелику Абденову, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на зелёный сигнал светофора. Девушка получила переломы, ушибы и ссадины, её доставили в больницу, о её состоянии не сообщается.

Самого Эдгара Эвояна задержали на 48 часов до суда.

Ранее автобус, следовавший из Архангельска в карeльский город Кoндопога с 19 детьми, попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента один ребёнок получил сотрясение мозга. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного cредства.