На встрече с журналистами хоккеист отметил, что последние два дня были для него «немного сумбурными». Теперь же он намерен «побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», сообщает Sport24 .

#NYR @9Artemi is welcomed by his new MSG family @TheGarden ! pic.twitter.com/4PljK6vQef