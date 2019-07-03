https://static.news.ru/photo/306a4fba-9d37-11e9-91b6-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Хоккеист Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего громкого перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин заключил контракт, рассчитанный на семь лет, общая сумма которого составляет $81,5 млн.

На встрече с журналистами хоккеист отметил, что последние два дня были для него «немного сумбурными». Теперь же он намерен «побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», сообщает Sport24 .

По словам Панарина, данный город теперь является его домом. Хоккеист очень рад переходу и ждёт первых игр за новую команду.

Мне нравятся люди здесь, я чувствую энергию этого места и мне очень приятно. Было очень сложно из-за всяких нюансов, касаемых денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел, послушал своё сердце, и оно мне подсказало, что Нью-Йорк лучше для меня, — заявил Панарин журналистам.

Ранее News.ru сообщал, что россиянин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой заработной платы. У него она составит в среднем $11,642 млн в год. Первое место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год). Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».