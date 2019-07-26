Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский хоккеист Никита Воропаев, выступающий в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области, скончался после драки с посетителем в кафе.

Известно, что у спортсмена возник конфликт с посетителем в кафе, который перерос в драку уже за его пределами. После инцидента 27-летний хоккеист вернулся домой, где почувствовал себя плохо. Впоследствии молодой...