Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею огласил состав на предстоящий турнир Sochi Hockey Open.
Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, руководить командой будет Олег Браташ, которому будут помогать Александр Савченков и Константин Горовиков.
Напомним, что соревнование состоится в Сочи с 3 по 8 августа. В рамках турнира представители российской команды встретятся с омским «Авангардом», ярославским «Локомотивом», рижским «Динамо» и клубом «Сочи».
Состав олимпийской сборной России:
Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Пётр Кочетков, Алексей Мельничук (оба — СКА).
Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо» М), Вадим Кудако («Северсталь»), Даниил Валитов («Автомобилист»); Артём Мальцев (ХК «Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА).
Нападающие: Владимир Брюквин («Динамо» М), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все — СКА), Артём Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).
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