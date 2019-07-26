https://static.news.ru/photo/69dbe88a-af7a-11e9-afac-fa163e074e61_1024.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кубок Александра Овечкина по хоккею состоится с 11 по 17 августа на ледовых аренах Московской области. Основную часть матчей примет «Арена Мытищи», а финальная игра и гала-матч пройдут на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске.

Финалисты будут играть на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Я видел площадку, она оснащена на самом высоком уровне, — цитирует телеканал «360» Овечкина.

Участие в турнире примут 12 хоккейных команд 2007 года рождения из Москвы, Подмосковья, Ярославля, Челябинска, Уфы, Омска, Казани и Санкт-Петербурга.

Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards. Овечкин в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.