https://static.news.ru/photo/26ca63cc-a3aa-11e9-8e4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards.

Помимо Овечкина, который в прошлом году стал лучшим спортсменом по версии ESPY, на премию претендовал ещё один российский хоккеист - Никита Кучеров («Тампа»), а также канадцы Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).

Овечкин в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.

Лучшим спортсменом года был назван баскетболист «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Ранее нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси был признан лучшим футболистом года, писал News.ru.