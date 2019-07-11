https://static.news.ru/photo/112ef6d8-a033-11e9-9b3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Huebner/Lau, via www.imago-i

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим игроком на международной арене. Об этом стало известно в ходе церемонии награждения лучших спортсменов года ESPYS.

Как отмечается в сообщении , за последний год футболист принял участие вместе со сборной Аргентины в чемпионате мира 2018 года в России и Кубке Америки 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что после победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки — 2019 против Перу со счётом 2:1 Месси бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.