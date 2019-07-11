Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим игроком на международной арене. Об этом стало известно в ходе церемонии награждения лучших спортсменов года ESPYS.
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Ранее News.ru писал о том, что после победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки — 2019 против Перу со счётом 2:1 Месси бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.