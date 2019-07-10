https://static.news.ru/photo/5c3a8926-a312-11e9-804a-fa163e074e61_1024.jpg Родди Самбрано и Леонель Месси Фото: Rodolfo Buhrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный арбитр на матче полуфинала Кубка Америки между сборными Бразилия — Аргентина Родди Самбрано отреагировал на критику аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Его слова меня удивили. Когда аргентинские игроки сказали, что я нервничаю, скорее всего, они имели в виду, что я был раздражен, так как всегда серьезен в работе, — заявил Самбрано в эфире Radio Super K-800.

Также он считает, что не терял контроль над игрой.

После победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Перу со счётом 2:1 нападающий бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.

КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.