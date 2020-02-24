В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в гостях на льду подмосковной «Арены Балашиха» с минимальным счётом (1:0) переиграл омский «Авангард». Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф соответственно в Западной и Восточной конференциях КХЛ, однако капитан «ястребов» Алексей Емелин и нападающий «железнодорожников» Александр Свитов (между прочим, уроженец Омска) в беседе с NEWS.ru не стали забегать вперёд и оценивать шансы своих команд и потенциальных соперников по розыгрышу Кубка Гагарина.

Емелин: главная задача до старта плей-офф — наладить реализацию большинства

— Чем можно объяснить нерезультативную игру со стороны «Авангарда», почему ни разу не удалось поразить ворота ярославцев?

— У нас в этом матче совсем не получилась игра: ни в большинстве, ни в равных составах. В принципе не было моментов с нашей стороны, соперник нас полностью переиграл. Так что у нас есть о чём поговорить внутри команды после этого матча. Необходимо прибавлять во всех аспектах игры.

— В первом периоде арбитры не засчитали гол нападающего «Локомотива» Александра Свитова, и это, наверное, стало для вашей команды первым звоночком — уже тогда игровое преимущество ярославцев было заметным?

— Действительно, превосходство «Локомотива» по игре над нами чувствовалось с первых минут. Нужно сделать выводы, почему так случилось, и двигаться дальше. У нас осталась ещё одна игра в регулярном чемпионате, и она должна стать для нас последней репетицией перед плей-офф.

Алексей Емелин hawk.ru

— Поражение от ярославцев стало для «Авангарда» третьим подряд в чемпионате: до этого вы уступили «Ак Барсу» в Казани и дома финскому «Йокериту». В чём проблемы команды на финише регулярного чемпионата?

— У нас пока совсем не ладятся дела с реализацией большинства. А это очень важный игровой аспект, тем более — в плей-офф. В тех матчах, про которые вы упомянули, «Авангард» достаточно часто имел численное преимущество, но пока в полной мере мы не можем использовать этот фактор. Поэтому главная задача до старта плей-офф — найти решение этой проблемы.

— Следите за тем, как складывается борьба в нижней части таблицы Восточной конференции? В курсе, что магнитогорский «Металлург», уступив уфимскому «Салавату Юлаеву», почти наверняка станет первым соперником «Авангарда» в плей-офф?

— Ещё раз напомню, что у нас осталась ещё одна игра в регулярном чемпионате, а находящийся рядом с нами в таблице казахстанский «Барыс» и вовсе проведёт две встречи. Поэтому ситуация в таблице может измениться, и пока тяжело сказать, с кем мы будем играть в первом раунде.

— И лично у вас нет предпочтений, с кем из соперников было бы лучше встретиться на старте плей-офф?

— Мы проиграли «Локомотиву», поэтому уже далеко не всё будет зависеть от «Авангарда». На данный момент главная цель — выиграть заключительный матч регулярного чемпионата. А там посмотрим, какой соперник в плей-офф нам достанется.

Свитов: за таблицей не следим и соперника себе не выбираем

— Победа «Локомотива» получилась минимальной, но по ходу встречи даже не было мыслей, что ваша команда может её упустить — настолько значительным выглядело игровое преимущество ярославцев. У вас были такие же ощущения?

— На самом деле всё могли решить отдельные эпизоды. Вспомните, что в обе стороны арбитры не засчитали по одному голу. Но мы старались играть ответственно, по тренерскому заданию, и это, думаю, стало ключевым фактором в этой встрече.

— В первом периоде вы забили эффектную шайбу, обыграв голкипера и переложив шайбу на обратную сторону крюка клюшки. Обидно, что этот гол не был засчитан?

Александр Свитовhclokomotiv.ru Александр Свитовhclokomotiv.ru

— Всякое бывает, поэтому расстраиваться не стоит. Главное, что наша команда победила, нам удалось удержать минимальный счёт — так что вопросов никаких нет.

— В вашей карьере было много клубов, но вы ведь родом из Омска, поэтому, наверное, против «Авангарда» всегда играете с особым настроем?

— Действительно, это мой родной клуб, и всегда приятно играть против команд, за которые ты когда-либо играл. Поэтому, естественно, присутствовали особые ощущения, когда выходил на лёд против «Авангарда».

— Можно ли сказать, что «Локомотив» на финише регулярного чемпионата набрал хороший ход, что видно и по результатам последних матчей?

— Я думаю, все команды в конце «регулярки» набирают ход, все готовятся к плей-офф. У всех главная задача — попасть в восьмёрку лучших, а затем стараться проявить свои лучшие качества в матчах на вылет.

— Следите за турнирной ситуацией? Знаете, что «Локомотив» уже точно не сдвинется с шестого места в таблице Западной конференции, а его соперником по стартовому раунду плей-офф почти наверняка станет финский «Йокерит»?

— Если честно, за таблицей не следим и соперника себе не выбираем. Как сетка плей-офф сложится, так тому и быть. Главное — сосредоточиться на своих матчах и на подготовке к Кубку Гагарина.

— И всё-таки что скажете о «Йокерите», с которым придётся встретиться на старте плей-офф? Насколько это удобный соперник для «Локомотива»?

— Дело в том, что матчи в регулярном чемпионате и в плей-офф — это совсем разные по сути игры, и многое будет зависеть от того, какая команда сумеет дольше перетерпеть, кому улыбнётся удача, кто будет лучше реализовывать свои моменты. В этом плане первый матч плей-офф даст много информации, его нужно будет тщательно разбирать и стараться сделать так, чтобы соперник подстраивался под нашу игровую систему.

— Тот факт, что серию придётся начинать на выезде, почти наверняка — в Хельсинки, имеет какое-то значение?

— На мой взгляд, все команды в одинаковых условиях, вне зависимости от того, дома они начинают плей-офф или в гостях.

— Как бы вы оценили в процентах шансы «Локомотива» и его соперника на выход в следующий раунд плей-офф?

— Не буду загадывать. В плей-офф бывает всякое, поэтому здесь нельзя давать до игры какие-либо оценки и прогнозы. Нужно выходить и играть на максимуме своих сил и возможностей.