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Бывший хоккеист «Детройта» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе этого клуба Сергей Фёдоров поделился мнением о критике журналиста и писателя Кита Гейва, который в 1990-х годах писал негативные материалы о русских в хоккее.

У меня лично не сложились сразу отношения. С первой игры и с первого месяца. Я ещё тогда не очень говорил по-английски, хотя спустя семь месяцев я всё понял. Когда ты...