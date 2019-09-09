https://static.news.ru/photo/df49f962-d2fd-11e9-979f-fa163e074e61_660.jpgАлександр РомановФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, когда команду пополнит защитник московского ЦСКА Александр Романов.
Романов окажется в нашем клубе через год, — рассказал функционер в эфире TSN.
Канадский клуб выбрал 19-летнего хоккеиста во втором раунде драфта 2018 года под общим 38-м номером.
19-летний Романов в составе ЦСКА провёл 43 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 4 (1+3) очка. Соглашение Романова с армейским клубом действует до 30 апреля 2020 года.
Романов — внук бывшего главного тренера «Ак Барса» и сборной России Зинэтулы Билялетдинова.
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