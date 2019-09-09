Александр Романов Александр Романов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, когда команду пополнит защитник московского ЦСКА Александр Романов.

Романов окажется в нашем клубе через год, — рассказал функционер в эфире TSN.

Канадский клуб выбрал 19-летнего хоккеиста во втором раунде драфта 2018 года под общим 38-м номером.

19-летний Романов в составе ЦСКА провёл 43 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 4 (1+3) очка. Соглашение Романова с армейским клубом действует до 30 апреля 2020 года.

Романов — внук бывшего главного тренера «Ак Барса» и сборной России Зинэтулы Билялетдинова.

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