В «Вашингтоне» рассказали о новом контракте Овечкина

https://static.news.ru/photo/69c1d9c4-83bb-11eb-baf3-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» ищут варианты для подписания нового контракта с лидером команды россиянином Александром Овечкиным. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

На самом деле, новостей нет. Всё так же, как и было весь год. Мы хотим, чтобы он закончил здесь карьеру, и я думаю, он хочет того же. В какой-то момент мы это решим, — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Сам Овечкин на днях также высказался о продлении контракта. На вопрос журналистов о том, есть ли какой-то прогресс, он ответил лаконично.

Всё то же самое. Ничего, — признался спортсмен.

Россиянин в 2008 году подписал контракт с «Кэпс» сроком на 13 лет, и это соглашение истекает по окончании нынешнего сезона. Примечательно, что и тогда, и сейчас он в переговорах обходится без агента. Если стороны не договорятся о новом контракте, то, когда сезон завершится, россиянин станет неограниченно свободным агентом. Сам Овечкин при этом не раз говорил о желании остаться в «Вашингтоне» и сам поднял вопрос о пролонгации соглашения в начале текущего сезона.

Как отмечает пресс-служба лиги, не последнюю роль сыграла пандемия коронавирусной инфекции, которая неминуемо отразилась на экономической ситуации в клубе. Потолок зарплат в новом сезоне, скорее всего, сохранится на отметке $81,5 млн. И в такой ситуации подходить к вопросу контракта с капитаном клубу необходимо взвешенно. Маклеллан подчеркнул, что в этой ситуации нужно найти «золотую середину».

Овечкину, однако, эта ситуация не мешает по-прежнему блистать на льду. И хотя многие эксперты отмечают, что в нынешнем сезоне он пока не оправдывает всех ожиданий, Александр всё же стабильно улучшает свою голевую статистику. Как писал NEWS.ru, накануне его гол помог «столичным» обыграть «Филадельфию» 5:3 и теперь Овечкин всего на два гола отстаёт от легендарного Фила Эспозито, с 717-ю шайбами занимающего шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До «вечного» рекорда великого Уэйна Гретцки, впрочем, остаётся ещё приличная дистанция — канадец за карьеру «настрелял» 894 шайбы. Но если Овечкин всё-таки договорится о новом контракте с «Вашингтоном», шанс догнать и обогнать Гретцки у него, несомненно, будет.