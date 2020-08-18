В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0322e68a-e169-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Хоккейные клуб «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба «Сибири», положительные результаты у 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды были получены после возвращения из Магнитогорска с турнира им И. Х. Ромазана. Отмечается, что в течение трёх суток ожидается официальное подтверждение анализов Роспотребнадзором. В клубе также сообщили, что все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.

Как писал NEWS.ru, около 90% хоккеистов клуба «Спартак» (Москва) излечились от коронавирусной инфекции и приступили к тренировкам. Некоторые игроки продолжают процесс реабилитации. Об этом заявил первый вице-президент и генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов.

Команда досрочно завершила тренировочный сбор в июле из-за обнаружения COVID-19 у нескольких игроков. Сейчас хоккеисты находятся на сборе в Подмосковье. Ближайший товарищеский матч пройдёт 23 августа против «Амура» в Москве.