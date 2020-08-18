В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Хоккейные клуб «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области из-за того, что в нём выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.
Как
Как писал NEWS.ru, около 90% хоккеистов клуба «Спартак» (Москва) излечились от коронавирусной инфекции и приступили к тренировкам. Некоторые игроки продолжают процесс реабилитации. Об этом заявил первый вице-президент и генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов.
Команда досрочно завершила тренировочный сбор в июле из-за обнаружения COVID-19 у нескольких игроков. Сейчас хоккеисты находятся на сборе в Подмосковье. Ближайший товарищеский матч пройдёт 23 августа против «Амура» в Москве.
Добавьте наши новости в избранные источники