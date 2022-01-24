Стал известен состав первого звена сборной России по хоккею на Олимпиаде

В первой тройке нападения сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будут играть Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В текущем сезоне Гусев
Накануне, 23 января, тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды для участия в Олимпийских играх в Пекине. В него вошли 25 хоккеистов и шесть запасных игроков. В связи с ограничениями, введёнными руководством лиги, игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде второй раз подряд.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании.