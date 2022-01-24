Стал известен состав первого звена сборной России по хоккею на Олимпиаде

В первой тройке нападения сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будут играть Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Михаил Григоренко. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Гусев провёл 31 матч за СКА, набрав в них 35 (10+25) очков. На счету Шипачёва 48 игр за московское «Динамо» и 67 (24+43) очков, а у Григоренко — 33 (18+15) очка в 41 матче за ЦСКА (Москва).

Накануне, 23 января, тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды для участия в Олимпийских играх в Пекине. В него вошли 25 хоккеистов и шесть запасных игроков. В связи с ограничениями, введёнными руководством лиги, игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде второй раз подряд.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании.