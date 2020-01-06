https://static.news.ru/photo/46bf3a72-3176-11ea-9cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.ru

Московский «Спартак» и петербургский СКА в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились уже в третий раз — и во всех трёх поединках победу праздновали «красно-белые». На сей раз москвичи выиграли на своей площадке со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде на голы Фёдора Малыхина на 10-й минуте (новичок «Спартака» отличился уже во второй игре подряд) и Ильи Зубова (за 55 секунд до перерыва) «армейцы» ответили лишь одной шайбой Андрея Кузьменко (17-я минута).

На 56-й минуте Робин Ганзл реализовал выход один на один с голкипером СКА Магнусом Хелльбергом и поставил победную точку в матче.

Обе предыдущие победы над петербуржцами «красно-белые» одержали в гостях, а на своей площадке москвичи не могли обыграть СКА с 30 ноября 2012 года, уступив за семь лет в десяти кряду домашних встречах с «армейцами».

«Спартак» (56 очков, 45 игр) победил впервые после трёх поражений в чемпионате и занимает пятое место в таблице Западной конференции. СКА (63 очка, 46 игр) упустил шанс догнать ЦСКА и остался на второй строчке в таблице «Запада».

Столичное «Динамо» в родных стенах сумело дожать хабаровский «Амур» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0).

В составе «бело-голубых» отличились Вадим Шипачёв (4-я минута), Даниил Тарасов (10-я), Юусо Хиетанен (47-я) и Семён Панкратов (59-я).

У дальневосточников авторами голов стали Владислав Ушенин (23-я минута) и Гинек Зогорна (33-я, в меньшинстве).

Нападающий «Амура» Денис Голубев провёл 300-й матч в КХЛ.

«Динамо» (62 очка, 46 игр) вплотную приблизилось к СКА в таблице Западной конференции, занимая третье место. «Амур» находится на расстоянии восьми очков от кубковой восьмёрки на «Востоке».

Нижегородское «Торпедо» на своей площадке уступило «Адмиралу» из Владивостока — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Победу дальневосточникам обеспечили два быстрых гола, авторами которых стали Александр Стрельцов (3-я минута) и Александр Коннов (7-я).

«Автозаводцы» сумели отыграть лишь одну шайбу усилиями Антона Шенфельда на 34-й минуте.

«Адмирал» (47 очков, 43 игры) сумел прервать серию из пяти поражений в чемпионате и занимает девятое место в таблице Восточной конференции, отставая на два очка от зоны плей-офф. «Торпедо» (48 очков, 45 игр) идёт восьмым на «Западе».

В поединке неудачников нынешнего сезона челябинский «Трактор» в гостях переиграл ХК «Сочи» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Победу уральцам принесли точные броски легионеров — канадца Эндрю Кейлофа (39-я минута) и чеха Лукаша Седлака (за 58 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Голкипер челябинцев Станислав Галимов отразил 31 бросок соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Южан от зоны плей-офф на «Западе» отделяют семь очков, «Трактор» на «Востоке» — 19 очков.

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