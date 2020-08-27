«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» на Кубке мэра

Во втором поединке стартового игрового дня Кубка мэра Москвы «Спартак» вырвал волевую победу у «Динамо» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).
На 39-й минуте счёт открыл капитан «бело-голубых» Вадим Шипачёв. Спартаковцы ответили дублем словацкого нападающего Мартина Бакоша, отличившегося на 41-й и 50-й минутах, а также голом ещё одного новичка команды Сергея Широкова (44-я).
За 30 секунд до финальной сирены чешский форвард «красно-белых» Лукаш Радил отправил шайбу в пустые ворота соперника, установив окончательный счёт поединка.
28 августа во второй игровой день турнира «Спартак» встретится с подмосковным «Витязем» (начало в 15:00), а «Динамо» сыграет с ЦСКА (19:15).
В матче открытия турнира «Витязь» взял верх над московскими «армейцами» (3:2), ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен