ЦСКА проиграл «Витязю» в стартовом матче Кубка мэра Москвы

https://static.news.ru/photo/71d1f800-e871-11ea-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

В матче открытия традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» столичный ЦСКА уступил подмосковному «Витязю» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).

«Красно-синие» открыли счёт на 13-й минуте — отличился один из новобранцев команды Андрей Локтионов. Однако «Витязь» за 24 секунды до первого перерыва отыгрался усилиями Захара Бардакова.

На 24-й минуте подмосковные хоккеисты с интервалом в 29 секунд дважды реализовали численное преимущество — заброшенные шайбы на счету Якуба Ержабека и Данилы Моисеева.

На шестой минуте третьего периода форвард ЦСКА Максим Шалунов также забил в большинстве, сократив отставание в счёте до минимума. Однако отыграться «красно-синие» так и не сумели.

Стоит напомнить, что «Витязь» год назад на Кубке мэра разгромил ЦСКА со счётом 5:0.

Перед ЦСКА поставлена задача в стартующем 2 сентября сезоне завоевать Кубок Гагарина, писал ранее NEWS.ru.