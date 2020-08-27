ЦСКА проиграл «Витязю» в стартовом матче Кубка мэра Москвы

В матче открытия традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» столичный ЦСКА уступил подмосковному «Витязю» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).
«Красно-синие» открыли счёт на 13-й минуте — отличился один из новобранцев команды Андрей Локтионов. Однако «Витязь» за 24 секунды до первого перерыва отыгрался усилиями Захара Бардакова.
На 24-й минуте подмосковные хоккеисты с интервалом в 29 секунд дважды реализовали численное преимущество — заброшенные шайбы на счету Якуба Ержабека и Данилы Моисеева.
На шестой минуте третьего периода форвард ЦСКА Максим Шалунов также забил в большинстве, сократив отставание в счёте до минимума. Однако отыграться «красно-синие» так и не сумели.
Стоит напомнить, что «Витязь» год назад на Кубке мэра разгромил ЦСКА со счётом 5:0.
Перед ЦСКА поставлена задача в стартующем 2 сентября сезоне завоевать Кубок Гагарина, писал ранее NEWS.ru.
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