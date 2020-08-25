ХК ЦСКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Алмаз Гарифуллин заявил, что армейцы Москвы намерены выиграть Кубок Гагарина.
Задачи никто снижать не будет, у нас задача завоевать Кубок Гагарина и стать чемпионами страны, — сказал Гарифуллин на пресс-конференции, посвящённой Кубку мэра Москвы.
Говоря об изменениях в составе команды, директор добавил, что ЦСКА покинули ряд лидеров, но в то же время присоединились новые.
В целом у нас сильный состав. С точки зрения маркетинга имена новичков не так подсвечены, но сезон всё расставит по местам. Первый матч на Кубке мэра — это первая товарищеская игра. Ближе к сезону будут пробоваться различные сочетания, — сказал Гарифуллин.
Директор заявил, что к команде присоединились Артём Сергеев, Николай Голдобин, Дмитрий Саморуков, Кирилл Максимов.
Также Гарифуллин отметил, что клуб не планирует праздновать победу в регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона.
Я не думаю, что будет организован праздник в привычном формате. Скорее всего, будем кулуарное награждение. Всё-таки нельзя пренебрегать подарком судьбы в виде медалей, но сильного празднования не будет. Да и времени на это сейчас нет, — сказал он.
Ранее ЦСКА был признан чемпионом России по хоккею в сезоне-2019/20, не доигранном из-за пандемии коронавируса. В активе «армейцев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 94 очка. Серебряными призёрами стали СКА из Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс» (по 93 очка), так как у команд одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо» (82), писал NEWS.ru.
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