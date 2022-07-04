Скандал года в хоккее: вратаря сборной России заставили насильно служить Последние подробности о ситуации вокруг Ивана Федотова

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Хоккеист Иван Федотов

Вот уже несколько дней хоккеист Иван Федотов не сходит с первых страниц информационный сайтов. Повод — экстраординарный. Вратаря сборной России задержали сотрудники военной прокуратуры из-за уклонения от армии. Федотов сейчас находится в учебной части Военно-морского флота России, и, кажется, теперь от службы он не отвертится. Как получилось, что серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, хоккеист Центрального спортивного клуба армии оказался в такой ситуации — рассказываем.

С чего все началось

1 июля «Фонтанка» заявила о задержании хоккеиста Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. По данным источника, несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБР заняли «выжидательные позиции» в разных точках города. Основными подконтрольными местами стали два жилых дома и спортивный комплекс «Арена Купчино». В итоге спортсмена взяли на выходе из дворца.

Журналистка «Матч ТВ» Анна Андронова, которая на момент задержания находилась рядом со спортсменом (она снимала репортаж для телеканала), рассказала, что на парковке спортивного комплекса их встретило около 10 человек. Причем двое находились в масках и камуфляже, остальные — в штатском. По словам журналистки, Федотова посадили в фургон и без объяснения причины увезли в неизвестном направлении.

Оказывается, запрос на задержание Федотова поступил от военной прокуратуры. Хоккеиста заподозрили в уклонении от армии и увезли в военкомат.

Впрочем, в военкомате он не пробыл долго. Ночью 1 июля несколько источников распространили информацию, что Федотов покинул военкомат на машине скорой помощи. Его доставили в Военно-морской флот. По словам адвоката Федотова Алексея Пономарева, у хоккеиста обострился гастрит на нервной почве.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Хоккеист Иван Федотов

Что говорит сторона хоккеиста

Сразу после инцидента адвокат Федотова подал жалобу в районный суд с просьбой признать незаконным решение военкомата призвать хоккеиста. Кроме того, адвокат указал на нарушение процедуры призыва. Никакой обратной связи сторона спортсмена не получила.

Служба на Новой Земле?

Некоторое время никто и ничего не знал о судьбе хоккеиста. Даже родственники и близкое окружение. Почти спустя сутки после задержания стало известно, что хоккеиста из госпиталя отправили в Североморск для прохождения воинской службы. Североморск — это закрытый военный город в Мурманской области, там находится Северный флот России.

Затем источник ТАСС выступил с ещё более интересной информацией. Он сообщил, что хоккеист будет проходить службу на Новой Земле — архипелаг в Северном Ледовитом океане с населением в 3,5 тыс. жителей. Ярче всех на эту информацию отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что если информация о службе Федотова на Новой Земле подтвердится, то «мы приплыли».

К счастью Губерниева, вскоре эту информацию опровергли. Адвокат Федотова завил, что хоккеист находится в Северодвинске (Архангельская область).

Позже появился комментарий от представителя Северного флота РФ (тот, что находится в Североморске).

На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова. Он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом, — сказал представитель.

Из приятных новостей: в Военно-морском флоте есть своя хоккейная команда и даже хоккейная школа. Если спортсмен задержится, то ему будет чем заняться.

Фото: vk.com/ksf_svhl

Профессиональный спорт — не причина?

Главный вопрос у всех один: «Как профессиональный спортсмен мог оказаться в подобной ситуации?»

Иван Федотов не просто какой-либо спортсмен, а один их ведущих хоккеистов России. Он вместе со сборной взял серебро на прошедшей в Пекине Олимпиаде, а весной стал обладателем Кубка Гагарина с ЦСКА. Его даже признали лучшим хоккеистом КХЛ по итогам сезона. А еще месяц назад хоккеист подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Но теперь вместо карьеры за океаном его ждет армия. Как же так получилось?

Вообще в сборных командах России спортсменов призывного возраста заносят в списки и по этим спискам их призывают в спортивную роту. Это делается частично через Минобороны и МВД. Почему не сработала подобная практика на Федотове? По данным источника «Р-Спорт», виной всему конфликт с руководством бывшего клуба — ЦСКА.

Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который Федотова не устроил, — заявил источник.

Фото: Иван Федотов/ТАСС Хоккеист Иван Федотов

Реакция общественности

История получилась настолько резонансной, что она дошла даже до Кремля. Вот как произошедшее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны, — сказал Песков.

Выступил и министр спорта России Олег Матыцин. Фраза «Живите по закону, и все будет хорошо» наглядно характеризует его позицию.

Очень долго время никоим образом не комментировала ситуацию в Федерации хоккея России (ФХР). Спустя трое суток молчание было прервано. Третьяк отметил, что ФХР направила запрос в государственные органы для выяснения обстоятельств дела.

И без ответов на запрос уже очевидно, что ситуация для хоккеиста не самая приятная. Вряд ли на этот раз Федотова что-то спасет от армии.