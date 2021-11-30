Шипачёв вышел на четвёртое место в истории «Динамо» по набранным очкам

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачёв отметился дублем в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это позволило российскому форварду выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды в истории. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Ак Барсом» завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе москвичей дублем отметился Шипачёв (44-я и 60-я минуты), по голу на свой счёт записали Эрик О’Делл (2-я) и Богдан Якимов (28-я). Также Вадим записал на свой счёт результативную передачу. У казанцев автором единственной шайбы стал Даниил Тарасов (54-я).

Шипачёв достиг отметки в 273 очка за «Динамо» и вышел четвёртое место в списке лучших бомбардиров, опередив Сергея Светлова (272). На данный момент Вадим уступает лишь Владимиру Юрзинову (275), Анатолию Семёнову (303) и Александру Мальцеву (634).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин набрал 37 очков и обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, расположившись на второй строчке.