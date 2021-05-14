Сборная России уступила Чехии в последнем матче Еврохоккейтура

https://static.news.ru/photo/8f2be49e-b592-11eb-9571-96000091f725_660.jpg Евгений Тимкин Фото: Vit Simanek/Global Look Press

В третьем матче заключительного Еврохоккейтура Чешских игр сборная России под руководством Валерия Брагина уступила национальной команде Чехии со счётом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

На 11-й минуте отличился Филип Задина после неудачной попытки Бурдасова выхода «один в ноль». В третьей игре подряд россияне пропускают первыми.

Увеличить отрыв удалось Иржи Секачу, заработавшему во втором отрезке буллит на 21-й минуте встречи. Иван Федотов не сумел достать шайбу из ближней девятки.

Не заставил себя ждать и третий гол. Спустя 10 минут Якуб Флек вылез на пятак и реализовал гол. После этого тренерский штаб российской сборной поменял голкипера. Место в воротах занял Александр Самонов.

В самом начале третьего периода чехи поставили точку в матче. Филип Хитил вошёл в зону по левому флангу, сделал скидку на защитника Либора Шулака, который направил шайбу прямиком в Самонова. Голкипер не сумел удержать шайбу, чем воспользовался Зогорна и завершил эпизод, сделав счёт 0:4.

Таким образом, россияне завершили этот этап Еврохоккейтура на последнем месте.

Ранее сообщалось, что российская команда проиграла национальной команде Финляндии во втором матче Чешских игр со счётом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). Единственную шайбу со стороны россиян забросил Артём Швец-Роговой.