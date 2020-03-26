https://static.news.ru/photo/44322880-6eb3-11ea-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Дьяков Фото: hcadmiral.ru

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российского хоккеиста Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.

Дисквалификация отсчитывается с 9 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба IIHF. Допинг-тест был проведён 2 ноября 2019 года после матча с московским «Спартаком».

Хоккеист в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за владивостокский «Адмирал». Последний матч за клуб он провёл 7 декабря, 16 декабря Дьяков расторг контракт с командой по обоюдному соглашению сторон.

Как писал NEWS.ru ранее, в августе 2019 года IIHF дисквалифицировала на четыре года нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.