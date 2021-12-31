«Позорят Россию»: как наши хоккеисты вляпались в стыдную историю

Ещё несколько дней назад мы сильно грустили из-за отменённого молодёжного чемпионата мира по хоккею. Главное спортивное мероприятие новогодних праздников не успело начаться и тут же завершилось из-за коронавируса. Однако вопреки очень оперативной отмене турнира этот МЧМ мы точно запомним надолго. Сборная России не смогла вылететь из Канады, где походил турнир, из-за неподобающего поведения и отказа надевать маски. Рассказываем, как хоккеисты стали участниками громкого скандала и как на это отреагировала общественность.

Что случилось?

Вечером 1 января молодёжная сборная России по хоккею должна была прилететь домой из Канады. Однако днём стало известно, что прибытие команды откладывается. Журналистка шведского канала SVT Мария Леманн сообщила, что хоккеисты молодёжных сборных России и Чехии не смогли улететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне. Хоккеистов сняли с рейса из-за отказа использовать средств индивидуальной защиты. Более того, некоторые игроки находились в состоянии алкогольного опьянения и курили.

Виноват тренер?

Естественно, шумиха после этой новости поднялась мощная. Но это было только начало. Оказывается, хоккеисты оказались совсем не при делах. По данным многих источников, вся суматоха возникла из-за делегации сборной России. Вот как прокомментировал произошедшее менеджер сборной Чехии Откар Черны, чью команду также не пустили на рейс.

Когда мы сели в самолет, заметили, что некоторые россияне не соблюдали санитарные правила. Вероятно, свою роль сыграл алкоголь. А один из членов сборной России даже курил в тоннеле перед посадкой в самолёт, — сказал он.

По словам Октара, сборная Чехии попала под санкции из-за команды России. Их экипировки были схожими, отличались только надписи, но сотрудники аэропорта не стали разбираться с этим и наказали обе сборные.

Затем источник Sport24 намекнул, что одним из главных нарушителей стал главный тренер команды Сергей Зубов.

Сергей Зубов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Мне рассказали, что порядок на борту самолета нарушили не хоккеисты, а члены делегации сборной России, которым очень хотелось курить. Одним из них был Сергей Зубов, — говорится в сообщении.

Реакция сборной России

Через некоторое время удалось связаться непосредственно с участниками скандала. Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов полностью опроверг все обвинения и отметил, что история очень раздута и преувеличена.

Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса, — сказал Зубов «Матч ТВ».

Что касается приписываемых ему сигарет, то он назвал эти обвинения абсурдными, так как он уже три года не курит.

Федерация хоккея России, в свою очередь, тоже предпочла сконцентрировать внимание на средствах индивидуальной защиты. В организации отметили, что маски действительно были надеты неправильно.

Реакция общественности

Хоть в сборной постарались откреститься от всех обвинений и как-то сбавить негатив, но общественность была шокирована подобными новостями и не отказалась от громких высказываний в адрес «молодёжки». Многие сочли поведение нашей делегации и хоккеистов недостойным.

Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение... Надо принять самые суровые меры, — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тиханов.

Бывший главный тренер сборной по хоккею России Владимир Крикунов согласился с тем, что необходимо принять жёсткие меры по отношению к провинившимся.

Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. <...> Уверен, что в клубе к ним применят жёсткие санкции. Наверное, с ними поговорят и как-то накажут. Когда молодые попадаются в первый раз, их надо наказывать по-страшному, чтобы они боялись потом подобное повторить, — сказал Крикунов.

А вот в Госдуме отметили, что не стоит раньше времени набрасываться на «молодёжку». Для начала необходимо выяснить, что же на самом деле произошло в аэропорту города Калгари. Такое мнение выказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

С разбирательствами или без ясно одно: скандал получился мощным и вряд ли его в ближайшее время кто-то забудет. Отличное начало года!