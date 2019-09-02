Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, за счёт чего «ястребы» обыграли на старте сезона ЦСКА (3:1), а также отметил, что в команде никто не обращает внимания на слухи о вероятном уходе Никиты Щербака.

— Хотелось бы поздравить вас с удачным началом сезона. Показалось, что ЦСКА провалился во втором периоде, что и предрешило исход противостояния. Как это виделось на льду?

— Да, кто-то считает, что когда Макс Чудинов забил свой сумасшедший гол, то наш соперник сдался. Но нет, они до конца матча продолжали наседать на наши ворота, старались играть в свой хоккей. Все три периода у нас был примерно равный расклад сил на льду, просто кому-то больше повезло.

— Франсон после матча говорил, что «Авангарду» было легко готовиться к матчу с «армейцами», пересматривая финал Кубка Гагарина, так как в составе «красно-синих» за лето произошло не так много изменений. Согласны с его словами?

— Наверное, да. Мы с ними в плей-офф прошлого сезона провели четыре встречи, хорошо поняли то, как действуют «армейцы» на льду. Поэтому проблем с подготовкой у нас точно не было.

— Максим Чудинов в очередной раз порадовал болельщиков сумасшедшей шайбой со своей половины. Часто ли он балуется подобными бросками на тренировках?

— Он реально тренирует такие броски. Если говорить с вратарской стороны, их ловить очень сложно. Ты просто понятия не имеешь о том, как поведёт себя шайба после броска. Она то набирает высоту, то резко падает вниз. Такие «прыжки» очень сложно отражать. Чудинов старается как можно ниже пускать шайбу, так как это крайне неудобно для вратарей.

Максим Чудинов Сергей Лантюхов/News.ru

— Можно ли назвать Кубок Открытия какой-то небольшой компенсацией за поражение в финале Кубка Гагарина?

— Думаю, что нет. Это ведь абсолютно новый сезон. Очень рады, что удалось его начать с победы, взяли на выезде два очка у непростого соперника. Движемся дальше. Задача у нас стоит та же — выиграть Кубок Гагарина.

— Не было опасений, что в третьем периоде москвичи «додавят» «Авангард»? ЦСКА просто насел на ваши ворота.

— Понятно, что опасения были. Но мы ведь для этого и работаем над обороной, а я тренируюсь ловить шайбу. Было ясно, что ЦСКА побежит вперёд, что защитники будут закрывать борта. Но ничего, выстояли и взяли заслуженные два очка.

— Что улучшали перед встречей с ЦСКА? На какие элементы игры обращали своё внимание?

— ЦСКА старается бросать с любой позиции, над этим мы и работали перед встречей. Мне надо было постоянно быть готовым к тому, что «армейцы» будут «щёлкать» по воротам. А так команду просили играть как можно проще, а также не допускать того, чтобы соперник проводил опасные контратаки.

— Что сказал главный тренер Боб Хартли после победы?

— Он сказал, что мы здорово действовали в третьем периоде, сыграли по счёту, стараясь ничего лишнего не придумывать. Нас просили не откатываться назад, что мы и сделали.

— Лучше начинать сезон с двух выездных встреч или двух домашних? У «Авангарда» после ЦСКА вояж в Хельсинки к «Йокериту».

— Абсолютно без разницы, где начинать. Понятно, что дома всегда несколько удобнее, всё же свои болельщики. Нам ведь в сезоне придётся всё равно играть 31 встречу дома, а ещё 31 — на выезде.

— Насколько серьёзна для команды потеря Дениса Зернова? И сильно ли сказалось отсутствие в игре с «армейцами» Вячеслава Войнова?

— Войнову, наверное, дали немного больше времени, чтобы вкатиться и понять суть системы «Авангарда». Но эти вопросы больше не мне надо адресовать, а тренерскому штабу. А вот Зернова мы лишились на долгий срок. Но что делать? Это хоккей, а травмы, к сожалению, часть нашего вида спорта. Желаю ему только здоровья. Он был на матче с ЦСКА, болел за нас.

— Как себя в команде чувствует Щербак? Не так давно проходила информация, что с Никитой, который только этим летом перебрался в стан «ястребов», могут расторгнуть контракт.

— Слухи всегда будут, но мы на них не обращаем внимания. Никита хороший парень, его абсолютно нормально приняли в «Авангарде». Остальное просто недостоверная информация, и не более.