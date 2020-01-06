Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отказался от участия в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве.
Хоккеист во время паузы в регулярном чемпионате планирует провести необходимые медицинские процедуры,
Матч звёзд КХЛ пройдёт в Москве на «ВТБ-Арене» 18 и 19 января.
Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался принять участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал NEWS.ru. Как и в прошлом году, спортсмен решил взять паузу перед второй частью сезона и матчами плей-офф.
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