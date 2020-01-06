Финальный матч между сборными России и Канады на молодёжном чемпионате мира стал самой популярной игрой турнира, когда-либо транслируемой из Европы.

Средняя аудитория матча на ресурсах канадской платной телевизионной сети TSN составила 4,2 миллиона зрителей, сообщила пресс-служба холдинга. Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и...