Александр Овечкин и Дональд Трамп Александр Овечкин и Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о приёме у президента США Дональда Трампа в марте 2019 года.

В «Кэпиталз» каждый решал сам, принимать ли приглашение. У меня не было с этим проблем, — приводит слова хоккеиста Forbes.

По словам Овечкина, приём прошёл шикарно, а президент США «был очень позитивен и весел».

Хоккеисты «Вашингтона» посетили Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин рассказал, когда мог бы завершить профессиональную карьеру, а также назвал Трампа своим болельщиком, писал News.ru.

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