Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о приёме у президента США Дональда Трампа в марте 2019 года.
В «Кэпиталз» каждый решал сам, принимать ли приглашение. У меня не было с этим проблем, — приводит слова хоккеиста
Forbes.
По словам Овечкина, приём прошёл шикарно, а президент США «был очень позитивен и весел».
Хоккеисты «Вашингтона» посетили Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли.
Ранее Овечкин рассказал, когда мог бы завершить профессиональную карьеру, а также назвал Трампа своим болельщиком, писал News.ru.