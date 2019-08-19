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Агент хоккеиста Валерия Ничушкина Шуми Бабаев заявил, что во время подписания контракта его подопечного с «Колорадо Эвеланш» деньги не имели значения.

Были предложения и от других клубов, но Валерий выбрал «Колорадо». Финансовая сторона не имела значения, Ничушкин просто хотел остаться в НХЛ, чтобы доказать свои способности, — приводит слова Бабаева Sport24....