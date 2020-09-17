Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

https://static.news.ru/photo/f89fbb96-f8f8-11ea-b185-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.

Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора.

Как пишет РБК, российский хоккеист пока не принял решения о том, вести ли ему переговоры с руководством клуба напрямую или обратиться к агенту. Его многолетний соратник по ударной тройке нападения в «Вашингтоне» швед Никлас Бэкстрём ранее поступил именно так и продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет.

Близкий к команде источник утверждает, что Овечкин намерен попросить у клуба «проиндексировать» его годовую зарплату до $12 млн. Если это произойдёт, то «Ови» станет самым дорогим российским игроком за всю историю НХЛ.

Сейчас самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ является Артемий Панарин из «Рейнджерс» с зарплатой в $11,6 млн. Самая большие доходы по контракту в НХЛ вообще — у игрока «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который зарабатывает $12,5 млн в год.

Как сообщал NEWS.ru, в нынешнем регулярном розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» уже лишились возможности завоевать Кубок Стэнли. В августе «Столичные» не смогли пройти первый же барьер и проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» на старте плей-офф со счётом 1-4 в серии.

Александр Овечкин списал вылет из Кубка Стэнли на досадные ошибки, которые не были исправлены и из-за которых клубу затем пришлось нелегко. При этом по итогам прошлого сезона НХЛ Александр Овечкин вновь стал лучшим бомбардиром лиги с результатом в 48 голов.