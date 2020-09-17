Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора.
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Близкий к команде источник утверждает, что Овечкин намерен попросить у клуба «проиндексировать» его годовую зарплату до $12 млн. Если это произойдёт, то «Ови» станет самым дорогим российским игроком за всю историю НХЛ.
Сейчас самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ является Артемий Панарин из «Рейнджерс» с зарплатой в $11,6 млн. Самая большие доходы по контракту в НХЛ вообще — у игрока «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который зарабатывает $12,5 млн в год.
Как сообщал NEWS.ru, в нынешнем регулярном розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» уже лишились возможности завоевать Кубок Стэнли. В августе «Столичные» не смогли пройти первый же барьер и проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» на старте плей-офф со счётом 1-4 в серии.
Александр Овечкин списал вылет из Кубка Стэнли на досадные ошибки, которые не были исправлены и из-за которых клубу затем пришлось нелегко. При этом по итогам прошлого сезона НХЛ Александр Овечкин вновь стал лучшим бомбардиром лиги с результатом в 48 голов.
Vit Simanek/Global Look Press
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Jean Levac/Global Look Press
Jean Levac/Global Look Press
Anatoly Lomohov/Global Look Press
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Vit Simanek/Global Look Press
Nick Turchiaro/Icon Sportswire/Global Look Press
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Nick Turchiaro/Icon Sportswire/Global Look Press
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