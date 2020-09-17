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Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

17:58, 17 сентября 2020
Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.

Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора.

Как пишет РБК, российский хоккеист пока не принял решения о том, вести ли ему переговоры с руководством клуба напрямую или обратиться к агенту. Его многолетний соратник по ударной тройке нападения в «Вашингтоне» швед Никлас Бэкстрём ранее поступил именно так и продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет.

Близкий к команде источник утверждает, что Овечкин намерен попросить у клуба «проиндексировать» его годовую зарплату до $12 млн. Если это произойдёт, то «Ови» станет самым дорогим российским игроком за всю историю НХЛ.

Сейчас самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ является Артемий Панарин из «Рейнджерс» с зарплатой в $11,6 млн. Самая большие доходы по контракту в НХЛ вообще — у игрока «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который зарабатывает $12,5 млн в год.

Как сообщал NEWS.ru, в нынешнем регулярном розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» уже лишились возможности завоевать Кубок Стэнли. В августе «Столичные» не смогли пройти первый же барьер и проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» на старте плей-офф со счётом 1-4 в серии.

Александр Овечкин списал вылет из Кубка Стэнли на досадные ошибки, которые не были исправлены и из-за которых клубу затем пришлось нелегко. При этом по итогам прошлого сезона НХЛ Александр Овечкин вновь стал лучшим бомбардиром лиги с результатом в 48 голов.

Vit Simanek/Global Look Press

Greg Thompson/Icon Sportswire, v/Global Look Press

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Jean Levac/Global Look Press

Jean Levac/Global Look Press

Anatoly Lomohov/Global Look Press

Joel Marklund/Global Look Press

kremlin.ru

Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

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Vit Simanek/Global Look Press

Nick Turchiaro/Icon Sportswire/Global Look Press

Lubos Pavlicek/Global Look Press

Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Michael Reynolds/Global Look Press

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Nick Turchiaro/Icon Sportswire/Global Look Press

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